Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, yapılan başvuru üzerine hazırladığı raporda, Güzelyurt Bölge Sular Komitesi’nin yasada belirtilen görev ve sorumluluklarını ihmal ederek, hatalı davrandığının tespit edildiğini duyurdu.

Ombudsman İlkan Varol, Seydali Gülkan’ın Güzelyurt’ta bulunan 268’inci Sulama Birliği’nde “gayri yasal uygulamalar” yapıldığına ilişkin başvurusunu inceleyerek hazırladıkları raporda, birlikte su tüketimi ile ilgili fatura ve makbuz kullanılmadığı dolayısıyla yasaya aykırı davranıldığı tespitinde bulunduklarını belirtti.

Ombudsman açıklamasında, Seydali Gülkan’ın 268’inci Sulama Birliğinde gayri yasal uygulamalar yapıldığı, bahse konu uygulamalarla ilgili olarak Güzelyurt Bölge Sular Komitesi’nin ve Maliye Teftiş İnceleme Kurulu’nun denetim görevini yerine getirmediği ve şikayetleriyle ilgili Güzelyurt Bölge Sular Komitesine başvuru yaptığı ancak bir sonuç alamadığı iddiasıyla Ombudsmana başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Raporda, Bölge Sular Komitesi’nin asli görevlerinden birinin sulama birliklerinin idari ve mali faaliyetlerini yakından izlemek, gerekli hallerde müdahale etmek olduğu kaydedilerek, Güzelyurt Bölge Sular Komitesi’nin bu görevini Gülkan’ın başvurusu yapılıncaya kadar yerine getirmediği yer aldı.

Gülkan’ın dilekçesi akabinde komitenin, 268. Sulama Birliği’nin gelir gider hesaplarının denetlenmesi, makbuz kullanılması ve birliğin genel kurulunun yapılması yönünde girişimlerde bulunduğu ifade edilen raporda, “Tüm bilgiler derlendiğinde Bölge Sular Komitesinin 34/2002 sayılı Sulama Örgütleri ve Tarımsal Amaçlı Su Kullanım Yasasının 7’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında belirtilen görev ve sorumluluklarını ihmal etmiş ve hatalı davranmıştır” denildi.