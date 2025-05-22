Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT Gayriresmi Zirvesi'ne ilk kez gözlemci üye Macaristan'ın ev sahipliği yapmasının teşkilat içerisinde Budapeşte'nin artan rolünü gösterdiğini belirtti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'ne ilişkin makale kaleme alan Ömüraliyev, dışişleri bakanlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) Türk Akademisi'nde de gözlemci üyelik verilmesine ilişkin kararı onayladığını dile getirdi.

TDT'nin uzun süredir ortak kültürel ve tarihsel mirasla bağlı olduğunu ve resmi olarak 2009'da kurulduğunu anlatan Ömüraliyev, Ekim 2024'te TDT'nin 15. yıl dönümünü Ankara'da kutladıklarını hatırlattı.

Ömüraliyev, 15 yılda ülkeler arasındaki işbirliğinin 35'ten fazla alanı kapsayarak genişlediğine işaret ederek, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ve Türk Yatırım Fonu gibi TDT altında yapıların aktif olduğunu kaydetti.

Farklı uluslararası örgütlerle işbirliği yapıldığını aktaran Ömüraliyev, TDT Gayriresmi Zirvesi'ne ilk kez gözlemci üyenin ev sahipliği yaptığını ve bunun da TDT içerisinde Macaristan'ın artan rolünü gösterdiğini vurguladı.

Ömüraliyev, birçok bölgesel ve küresel meselenin ele alındığı zirvenin sonunda Budapeşte Bildirisi'nin imzalandığını, bildiriyle TDT'nin bölgesel entegrasyonu, stratejik yönelimi ve kararlılığının teyit edildiğini belirtti.

Özbekistan'ın Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın parçası olmasına yönelik kararın da liderler tarafından imzalandığını aktaran Ömüraliyev, TDT Macaristan Temsilciliğine icra direktörü atanmasına yönelik kararın da Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından imzalandığını ifade etti.

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a da "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü"nün takdim edildiği bir tören düzenlendiğini belirten Ömüraliyev, bu ödülle Sancar'ın bilimsel katkılarına ve Türk dünyasının birliğine ve kimliğine olan bağlılığının onurlandırıldığını ifade etti.