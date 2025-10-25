Acapulco Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Yeşil Okullar Projesi” etkinliği, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk konularına odaklandı. Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi de programa katılım sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde yürütülen programda, iklim krizi, kuraklık, gıda güvenliği, su kaynakları ve kültürel mirasın korunması gibi konular ele alındı.

Uzman konuşmacılar ve akademisyenler, bireysel ve kurumsal sorumlulukların önemine vurgu yaparak, çözüm odaklı öneriler paylaştı.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi temsilcileri, çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya yönelik çalışmaların destekçisi olacaklarını belirtti.