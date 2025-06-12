ABD’de dün açıklanan enflasyon verileri sonrası Fed’den Eylül ayında faiz indirimi beklentisinin yüzde 50’den yüzde 70’e yükselmesi ve Orta Doğu’da tansiyonun yeniden yükseleceği endişeleri ons altın fiyatını yukarı çekti.

Spot altın 3.377,06 dolara kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 0,54 artışla 3371,85 dolardan işlem görüyor.

OANDA’da Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti olan Kelvin Wong, dolar endeksindeki zayıflığın güçlü bir katalizör görevi gördüğünü söyledi ve 3.346 dolarlık direncin “yükselişle kırılmasının” teknik alımı tetiklediğini sözlerine ekledi.

Wong, “Bu noktada özellikle endişe verici olmayan TÜFE verileri göz önüne alındığında, Fed’in beklenenden daha hızlı hareket ettiğini görebiliriz” dedi.

Analistler, 3372 dolar direncini test etmekte olan ons altının buranın üzerinde tutunması halinde yukarı hareketin 3391-3413 dolar aralığına doğru devam edeceğini tahmin ediyorlar.

Direncin geçilememesi halinde yaşanacak bir düzeltmede destekler 3353 ve 3331 dolarda.