Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tatlısu-Mersinlik yangınının büyük ölçüde kontrol altına aldığını, soğutma çalışmalarına da başlandığını kaydetti.

Yangın bölgesinde Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine kısa bir açıklama yapan Orçan, yangının Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği helikopter ve askeri helikopterin erken müdahalesiyle kontrol altına alabildiğini belirtti.

Şu an bir helikopterin keşif uçuşu yaptığını ifade eden Orçan, keşif uçuşunda elde edilen bilgiler doğrultusunda soğutma çalışmalarına tüm gece ve aralıksız devam edileceğini kaydetti.

Yangının söndürülebilmesi için seferberlik ilan edildiğini, büyük bir dayanışma gösterildiğini söyleyen Hayri Orçan, belediyelerin tüm ekipleriyle bölgede olduğunu belirtti.