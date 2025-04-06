Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (CENGO-V) ile iş birliğinde düzenlediği 22. Orkide Yürüyüşü Lefke’de yapıldı.

Telsim ana sponsorluğunda ve Lefke Belediyesi destekleriyle “Kansere karşı ben de yürüyorum” sloganıyla düzenlenen 22. Orkide Yürüyüşü, bu sabah Lefke’de Atatürk Parkı önünde başladı.

Yürüyüşün başında Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinlikte önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Tarık Tekman ile Tai-chi ısınma hareketleri yapıldı. Etkinlikte, Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterisi ile çeşitli gösteriler yer aldı, stantlarda yerli ürünler satışa sunuldu.

-Kaya

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, böyle bir etkinliğe ev sahipliği ötürü mutlu olduklarını ifade ederek, bu iki vakfın çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

-Tez

Telsim Vodafone Genel Müdürü Sefer Tez de yaklaşık 13 yıldır bu yürüyüşü ana sponsor olarak desteklediklerini belirterek, bundan gurur duyduklarını belirtti.

-Özbekoğlu

CENGO-V Başkanı Özge Özbekoğlu da beş yıldır çocuklar ve gençler için çalıştıklarını anlatarak, tüm çocukların sağlıklı, mutlu, sevgiyle ve Kıbrıs kültürünü bilerek büyümesi için uğraştıklarını kaydetti.

-Camgöz

KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz de kanser alanında çeşitli seviyelerde araştırma yapan tek kurum olduklarına dikkati çekerek, bu yıl etkinlikten elde edilen gelirin “Nöroblastom-Çocukluk Çağı Kanseri” araştırma projesine katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından yürüyüş başladı.Yedi buçuk kilometrelik uzun parkur veya dört kilometrelik kısa parkur şeklinde planlanan yürüyüşe katılanlar, Lefke’nin tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı buldular.