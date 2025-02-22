Kıbrıs Otizm Derneği, otizm politikaların kısıtlı istişarelerle değil, geniş katılımla oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile özel bir kurum arasında yürütülen otizm projesine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, otizm spektrumundan etkilenen bireylere yönelik yatırım ve çalışmalara, toplumda büyük bir ihtiyaç olduğu belirtilerek, “Otizm Merkezi” kapsamında, otizm spektrumundaki bireylerin eğitiminden, devletin yedi adet özel eğitim ve iş eğitim okulundan ayrıca Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’ndan sorumlu olan Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) rolüne dair herhangi bir bilgilendirmenin yapılmamış olmasının endişe verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada “Böylesi önemli bir projenin hayata geçirilmesi sadece bir veya iki sivil toplum örgütü temsilcisi ile yapılacak kısıtlı istişareler ile değil, MEB yanında otizm spektrumu konusunda uzmanlaşmış akademisyenler, psikologlar, psikiyatrlar, özel eğitimciler, dil terapistleri, duyu bütünleme, ergoterapi uzmanlarının ve ailelerin de görüşleri alınarak en doğru şekilde planlanmalı ve otizm spektrumundaki bireyleri ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmelidir.” denildi.

Açıklamada, otizm spektrumundaki bireylerin desteklenmesinde bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi.

“Bahsi geçen projede yalnızca bir özel kurum ile görüşülerek sürecin şekillendirilmesi, birçok önemli bilimsel ve pedagojik katkının göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Bu tür projelerin planlanması ve hayata geçirilmesinde ilgili tüm paydaşlar ve uzmanlar ile iş birliği, görüş alışverişi yapılmaması gerek zaman gerek devlet kaynaklarının israfına gerekse otizm spektrumundan etkilenen bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak yatırımlar ile sonuçlanacaktır.

Kıbrıs Otizm Derneği olarak, bu tür projelerde, daha kapsayıcı ve bilimsel temellere dayanan bir çalışma yürütülebilmesi için, geniş katılımlı bir komite oluşturulmasına ayrıca ilgili tüm paydaşlar, alanında uzman akademisyen, psikolog, psikiyatr, terapistler ve özel eğitimcilerin görüşlerinin alınmasının gerekliliğine inanıyoruz. Kıbrıs Otizm Derneği olarak, bu projenin otizm spektrumundaki bireylerin ihtiyaçlarına hizmet eden bir merkez olması için konunun takipçisi olacağımızı ayrıca, otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen her projeye katkı koymaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.”

Dernek bünyesinde kurulan Gönüllü Öğretmen ve Uzman Ağı’nın 39 profesyonele ulaştığı vurgulanarak, bu uzmanların, sürece katkı sağlamak adına harekete geçmeye hazır olduğu, bu tür girişimlerin şeffaf, bilimsel temellere dayalı ve kapsayıcı bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiği ifade edildi.