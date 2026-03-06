İran Savaşı'nın 7'nci gününde karşılıklı saldırılar devam ederken, Beyaz Saray'dan ilginç görüntüler geldi. Oval Ofis'i ziyaret eden Evangelist din insanları, ABD Başkanı Donald Trump'a dokunarak dua etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Evangelist pastörleri ağırladı. Ziyarette tüm dünyanın konuştuğu anlar yaşandı.

Evangelist din insanları ABD Başkanı Trump'ın vücuduna dokunarak dua etti. Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere göre duada "Lütfunu ve onu korumanı diliyorum. Askerlerimizin ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm kadın ve erkeklerin üzerine lütfunu diliyorum." ifadesi kullanıldı.

Görüntülere ilişkin ABD'deki tartışmaları NTV Washington Muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.

Ersöz, ülkede bu durumu eleştirenler kadar destekleyenlerin de olduğunu ifade etti: "Destekleyenler Amerika'da inancın, kamu hayatındaki önemini gösterir nitelikte olduğunu ifade ediyor. Eleştiranler ise kilise-develt ayrımının olması gerektiğini söylüyor."

Evangelistlerle ilişkiler ve dini referanslar gittikçe Washington'da daha çok dile getiriliyor. Dolayısıyla bu durum seçim sürecine de bağlanacak gibi görünüyor."