25 Nisan 2024’te, Gazimağusa’da misafir olarak bulunduğu evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 62 yaşındaki Ferus Özbiler’in otopsi sonucu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’bdab yapılan açıklamaya göre, Özbiler, "kalp yetmezliği ve kalp krizi" sonucu yaşama veda etti.

Öte yandan dün İskele'de, Long Beach Bölgesinde, bir inşaat alanında ölü olarak bulunan Rus uyruklu 47 yaşındaki Andrei Belchenko’nun otopsisinde ölüm sebebinin, "yüksekten düşmeye bağlı; çoklu kaburga kemikleri kırıkları, boyun – göğüs - omur kırıkları, iç organ ve büyük damar yaralanmaları, iç ve dış kanamalar" sonucu olduğu tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın kendi hayatına son verdiği tespit edildi.