Lefkoşa Türk Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde Özel Gereksinimli Bireyler İçin Cinsel Sağlık Eğitimi’nin ikinci modülü düzenlendi.





LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimin birinci modülü özel gereksinimli çocuğu olan aileler için 4 Nisan'da, ikinci modülü ise özel gereksinimli yetişkin bireyler için 25 Nisan'da gerçekleştirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde üç oturum şeklinde düzenlenen eğitime konuşmacı olarak DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Rojjin Mamuk, Yrd. Doç. Dr. Nezire İnce, Dr. Fzt. Çisel Demiralp Övgün ve Lefkoşa Türk Belediyesi, Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nden Çelen Çağansoy katıldı.

Eğitime dinleyici olarak özel gerekinimli bireylerin yanı sıra mezuniyet sonrası özel gereksinimli bireylerle çalışacak DAÜ ve diğer üniversitelerden öğrenciler de katıldı.

Eğitimde cinsel sağlığın biyolojik, psikolojik, sosyal ve öğrenme, beslenme, fiziksel aktivite boyutu ve cinsel sağlık sorunlarına yönelik güncel tedavi yaklaşımlarına yer verildi.

Katılımcıların memnuniyetlerini ve iyi dileklerini bildirmeleriyle eğitim tamamlandı.