CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Bir yanıyla İBB'yi yönetme iradesine kayyum atama halinin ortadan kalkması yönünden iyidir ama Başkan'ın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır." dedi.

Özel, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'la Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Gazetecilere açıklama yapan Özel, soruşturma kapsamında terör iddiasıyla ilgili tutuklama talebinin reddedildiğini belirtti.

Özel, İmamoğlu'nun diğer dosyadan dolayı tutuklanmasına karar verildiğini aktararak, "Bir yanıyla İBB'yi yönetme iradesine kayyum atama halinin ortadan kalkması yönünden iyidir ama Başkan'ın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara, meydanlara dökülen, bugün Türkiye'nin dört bir yanında kilometrelerce kuyrukta bekleyen insanların bu sevgisi ve güveni boşuna değildir." diye konuştu.

İBB Meclisi'nde "başkan" sıfatıyla bir vekil seçileceğini söyleyen Özel, "Ekrem Başkan suçsuzluğu ispatlanana kadar ya da tutukluluğu ortadan kalkana kadar bu vekalet görevi sürecek sonra görevinin başına dönecek." dedi.

Özel, İmamoğlu'nun moralinin son derece yüksek olduğunu dile getirerek, "Bu millet her şeyi verir, vergi verir, devlet için can verir ama sandığını vermez. O sandıktan eninde sonunda Ekrem İmamoğlu çıkacak. Bunu asla değiştiremeyecekler. Bugün oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu ise kararın haksız ve hukuksuz yere alındığını iddia ederek, kararların hiçbir hukuki tarafı olmadığını öne sürdü.