Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis'in halkın gündeminden ve halkın sorunlarından kopuk kısır bir tartışmayla sürüklendiğini ifade ederek, bunun böyle devam edemeyeceğini kaydetti.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklama göre, Özersay, katıldığı bir canlı yayında Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan tartışmalara değindi.

Meclis İç Tüzüğü'ndeki, sistemi tıkayan kurallar, Anayasa’da yer alan meclisin üç ay tatil yapması, milletvekilliği dokunulmazlığı, geçici 10. madde ile sivilleşmeyi engelleyen maddeler de dahil olmak üzere ülkeyi yavaşlatan maddelerin acilen değiştirilmesi gerektiğini savunan Özersay, şöyle devam etti:

“Bu ülkede bebekler inanılmaz bir ihmal sonucunda öldü ama siyaset Meclis Başkanlığı sandalyesini konuştuğu kadar bu sağlık skandalını konuşmadı. O skandalın sorumluları üzerine, meclisteki koltuk konusu üzerine gittiği kadar gitmedi. Dünya, ABD Başkanı konusunu ve olası etkilerini, politikasını tartışırken, bizde siyaset Meclis Başkanı noktasında çakılıp kaldı.”

Hükümette oldukları dönemde Meclis İç Tüzüğü'nde kapsamlı bir çalışma yaparak meclis çalışmalarının hızlanmasını sağlayacak ve yoruma açık hususları düzeltecek şekilde değişiklik taslağı hazırladıklarını, mecliste o taslağın bulunduğunu ve istenirse bu düzenlemenin yapılabileceğini anımsatan Özersay, hükümet ve muhalefete eleştirilerde bulundu.

-“Halkın gündemi meclisteki boş tartışmalar değil”

Mecliste yaşananların tamamen boş tartışmalardan oluştuğunu, vatandaşın gündeminin bu olmadığını söyleyen Özersay “Halkın gündemi ekonomik olarak yaşadığı sorunlardır. Kamu sağlık hizmetlerinin çökmüş olması, hizmet alamıyor olması, ilaç bulamıyor olmasıdır. Reçetelerin artık çok az eczane tarafından kabul edilmesidir. Bebeklerin öldürülüyor olmasıdır. Eğitimdeki sahte diplomalardır, çocuklarının konteynırlarda eğitim görüyor olmasıdır. Vatandaş meclisteki bu tartışmayı anlamsız bulmaktadır.” dedi.

Özersay, “Bir taraftan yıllardır bu ülkede binlerce vatandaşın oyu çifte mühür var diye çöpe atılmıştır. Bu ülkede demokrasi ve seçim kültürü, teamülü dikkate alınacak olursa vatandaşın oyu ‘çifte mühür var’ diye çöpe giderken, nasıl oluyor da milletvekilininki geçerli sayılıyor.” diye konuşarak, Fazilet Özdenefe’nin meclisi açmaya teşebbüs etmesinin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Özersay, şöyle devam etti:

“Ziya Öztürkler'in başkan seçilmesi ne kadar hukuksuzsa meclisteki muhalefetin ilk gün Meclis Başkanı’nın onayı olmadan Fazilet Özdenefe ile meclisi açması da o kadar hukuksuzdur. Bu yasal bir oturum değildir. Meclisteki muhalefet ‘Meclis Başkanı seçilmemiştir’ diyor. Peki anayasa ne diyor? Yenisi seçilene kadar eski başkan göreve devam ediyor. Bu durumda CTP’ye göre Zorlu Töre Meclis Başkanı’dır. Meclis İç Tüzüğü’ne göre Fazilet Hanım’ın toplantıyı açıp açmayacağını Zorlu Töre'nin karar vermesi gerekiyor Aldılar mı rızasını? Almadılar. Yani baktığınızda hukuksuzluğu önlemek için ana muhalefet bir başka hukuksuzluk yaptı.”

Özersay, Halkın Partisi olarak yaşananları en başından beri doğru bulmadıklarını ve bu yüzden meclisten çekilme kararı aldıklarını da anımsattı.