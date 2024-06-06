Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, taşınmaz mal vergisi de dahil seyrüsefer ve benzeri harçlara yapılan zamların yasaya aykırı olduğunu savunarak, “Yarın birisi bunu mahkemeye taşısa bu iş yargıdan dönebilir. Derhal bu anomaliyi düzeltmeleri gerekir” dedi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, her yıl Bakanlar Kurulu’nun enflasyonu dikkate alarak, motorlu araç, sürüş ehliyeti, kimlik kartı harcı, taşınmaz mal vergisi gibi yaklaşık 30-35 çeşit harç ve vergiye zam yaptığını ifade etti. Bu artışların Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdiğini kaydeden Özersay, tarihin de genellikle 1 Ocak olduğunu belirtti.

“Bazı hükümetler döneminde bu artışların şubat ayına kaldığı oldu” diyen Özersay, son yapılan artışların büyük bir kısmının 4 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını kaydetti.

İşlemin yasaya aykırı olduğunu savunan Kudret Özersay, Taşınmaz Mal Vergisi Yasası (50/1995) 23(1) maddesinde, “Beyana dayanan vergi tarhiyatları, her vergilendirme döneminin en geç mart ayı sonuna kadar yapılır” denildiğine dikkat çekti. Özersay, yasanın 24(1) maddesinde ise, “Beyana dayanan vergi tarhiyatlarında ödenmesi gereken verginin birinci taksiti nisan, ikinci taksiti eylül ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir” denildiğini ifade etti.

“Bakanlar Kurulu’nun en geç mart ayı sonuna kadar alması gereken kararı almadığını ve haziranda taşınmaz mal vergi miktarına zam yaptığını” öne süren Özersay, şöyle devam etti:

“Şimdi taşınmaz mal vergisinin birinci taksitini nisan ayında ödeyen vatandaşlar ikinci taksiti ödemeye gittiklerinde ikinciyi zamlı mı alacaksınız? Eğer bunu yaparsanız yasadaki, ‘iki eşit taksitte’ denilen düzenlemeye, yani yasaya aykırı işlem yapmış olacaksınız.

Yok, eğer ilk taksiti de ikinci zamlı taksite uyumlaştırıp fark almaya kalkarsanız bu kez yasayı geriye yürütmüş olursunuz ki o başka bir anlamsızlık, başka bir hukuksuzluk yaratacak. Vergi oranını artırmış olmanıza rağmen bunu ikinci taksite uygulamayacaksanız neden o zaman taşınmaz mal vergisine bu zammı yaptınız? Nisan ayında taşınmaz mal vergisinin iki taksitini birden, birlikte ödeyen vatandaşlara şimdi belediyeler yeniden vergi mi koyacak?”

Zamların senenin ortasında yönetsel bir kaosa sebep olacak şekilde yapıldığını ve kararın alındığı gün yürürlüğe konduğunu belirten Özersay, bunun başka adaletsizlikleri beraberinde getireceğini kaydetti.

“Mesela seyrüseferini haziranda yenileyecek olanlar 3 Haziran tarihine kadar eski fiyattan, diğer vatandaşlar ise 4 Haziran tarihinden itibaren yeni zamlı fiyattan yenilemek zorunda kalacak” diyen Kudret Özersay, “seyrüsefer yenilemesini 4 Haziran’a bırakan vatandaşın, son tarihi geçirmemesine, bir hata yapmamasına rağmen cezalandırıldığını” belirtti.

-“Derhal bu anomaliyi düzeltmeleri gerekir”

Bakanlar Kurulu kararıyla harçlara yapılan zamların, hem zamanlaması hem de şekli itibariyle yasaya aykırı olduğunu savunan Özersay, “Üstelik devletin mali uygulamalarına tamamen ters bir durum yaratacak şekilde yapılmıştır ve mali ve idari bir keşmekeşe neden olacak niteliktedir. Yarın birisi bunu mahkemeye taşısa bu iş yargıdan dönebilir. Derhal bu anomaliyi düzeltmeleri gerekir” dedi.