Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 9 Mart 1964 Baf Direnişi’nin, varoluş mücadelesi açısından “unutulmaz” bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Baf Direnişi’nin 61’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Meclis Başkanı Öztürkler, mesajında, “Halkımızın tarih boyunca sergilediği emsalsiz mücadelelerden biri olan 9 Mart 1964 Baf Direnişi varoluş mücadelesi açısından unutulmaz bir dönüm noktasıdır.” İfadelerini kullandı.

Öztürkler, mesajında devamla şunları kaydetti:

“O günlerde, Baf Türk Bölgesi ve çevredeki köyler, ağır saldırılara maruz kalmış; buna karşılık Baf Türkleri ve mücahitler, eşsiz bir direniş örneği göstermiştir. Sınırlı imkanlarla verilen bu kahramanca mücadele, birçok cana ve kana mal olmuş, ancak halkımızın esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Baf Türkleri ve mücahitler, silah üstünlüğüne ve imkansızlıklara rağmen bu saldırılara karşı göğüs germiş, bu bedeli canlarıyla ödeyerek direnişin sembolü haline gelmiştir.

Akritas Planı'nın hayata geçirildiği dönemde, adanın birçok bölgesinde olduğu gibi Baf da yoğun Rum saldırılarının hedefi olmuştur. 9 Mart 1964’te, Yunanlı bir albayın komutasındaki 2 bin silahlı Rum askerine karşı, yalnızca 120 mücahidin Baf halkıyla bütünleşerek gösterdiği bu kahramanca savunma, Gazi Baf unvanını kazanmasının temel taşını oluşturmuştur.”

Öztürkler, “Baf’lı bir ailenin ferdi ve mücahit komutan bir babanın evladı olarak, bugün özgür ve güvenli bir şekilde yaşamamızı sağlayan şehitlerimize minnettarım” diyerek, “Hayatlarını vatan için feda eden bu kahramanları her zaman rahmetle anıyor, gazilerimize ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Bu kahramanlık, yalnızca geçmişimizi değil, aynı zamanda geleceğimizi de aydınlatmaya devam edecektir.” dedi.