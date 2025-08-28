Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, İngiliz Milletvekili Afzal Khan’ın KKTC’yi ziyaret ettiği gerekçesiyle istifaya zorlanmasında dış Rumların etkili rol oynadığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Öztürkler, KKTC yargısının Avrupa Birliği’ne (AB) şikâyet edilmesi ve Türkiye’ye baskı yapılması yönündeki talepleri “hukuki zeminden uzak, siyasi bir manipülasyon” olarak niteledi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Kıbrıs TV’de Eda Alisinanoğlu’nun sunduğu “Kıbrıs’ta Sabah” programına konuk olarak, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Demokratik değerlerle bağdaşmayan bu tür baskıların, ifade özgürlüğüne ve diplomatik diyaloğa gölge düşürdüğünü belirten Öztürkler, “KKTC’ye yapılan her ziyaret, barışa ve diyaloğa hizmet ederken, bunu cezalandırmak isteyen zihniyet çözüm değil, çatışma arıyor” ifadelerini kullandı.

- “GKRY Kıbrıslı Türklerin kimlik üzerinden güneye geçişini zorlaştırması insan haklarına aykırı”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Kıbrıslı Türklere yönelik uygulamalarını da eleştiren Öztürkler, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Öztürkler, GKRY’nin Kıbrıslı Türklerin kimlik üzerinden güneye geçişini zorlaştırmasının insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının yıllardır süren haklı mücadelesinin uluslararası kamuoyunca görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Rum yönetiminin KKTC’ye yönelik izolasyonları artırma çabalarını “baskıcı ve faşist” olarak da değerlendiren Öztürkler, su, orman yangınları ve elektrik gibi hayati konularda dahi iş birliğine kapalı bir tutum sergilendiğini, insani değerler yerine siyasi hesapların ön planda tutulduğunu söyledi.

Öztürkler, İsrail, ABD, Hindistan ve bazı AB ülkelerinin adayı adeta bir silah deposuna çevirdiğini de ifade ederek, GKRY Lideri Hristodulidis’in bu süreçte “adaya bekçi olarak dikildiğini”, bu durumun bölgesel barışa tehdit oluşturduğunu belirtti.

Rum halkının refah içinde yaşamasını temenni ettiğini de dile getiren Öztürkler, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti sadece Kıbrıslı Türklerin değil, adadaki tüm halkların garantörüdür” diyerek Rumlara mesaj gönderdi.

Öztürkler, Rum halkının zor zamanlarda Türkiye’nin garantörlük şemsiyesi altında güven ve huzur bulabileceğini, bu tarihi sorumluluğun tüm ada halkları için bir teminat olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yürüttüğü iki devletli çözüm vizyonuna tam destek verdiklerini de belirten Öztürkler, Türkiye’nin bu konuda açık ve kararlı bir duruş sergilediğini kaydetti.

Öztürkler ayrıca “Kıbrıs Türk halkı, egemen eşitliğini ve devletini koruma kararlılığındadır.” dedi.

Programda iç gündeme de değinen Öztürkler, sosyal konut projeleri, yollar, hastaneler, sağlık merkezleri, e-devlet ve fiber internet altyapısı gibi alanlarda hükümetin kalkınma hamlesine hız verdiğini belirtti.

Ziya Öztürkler, “Halkımızın yaşam kalitesini artırmak için tüm imkanlar seferber ediliyor” diyerek sözlerini tamamladı.