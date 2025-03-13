Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, sağlık çalışanlarının, zor şartlar altında dahi insan hayatını korumak ve iyileştirmek için büyük bir özveriyle çalıştığını ve görevlerini her koşulda fedakarca yerine getirdiğini belirterek onların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Öztürkler, mesajında şunları kaydetti:

“Gece gündüz demeden, zor şartlar altında dahi insan hayatını korumak ve iyileştirmek için büyük bir özveriyle çalışan ve görevlerini her koşulda fedakarca yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Pandemi süreci başta olmak üzere, her dönemde sağlık çalışanları tarafından gösterilen üstün gayret ve adanmışlık, toplumumuzun kendilerine duyduğu güven ve minneti daha da pekiştirmiştir.

Bu vesileyle, sağlık alanında hizmet veren tüm doktorlarımızın, hemşirelerimizin, teknisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, hayatını insan sağlığına adamış tüm kahramanlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”