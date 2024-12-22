Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr.Ziya Öztürkler, Muğla’daki helikopter kazasında hayatını kaybeden iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanına Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek taziye mesajı yayımladı.

Öztürkler mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anavatan Türkiye'mizde Sağlık Bakanlığı ambulans helikopterinin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanının hayatını kaybetmesini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Vefat eden hekim, pilotlar ve sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet; kederli aileleri, yakınları ve Türk milletine başsağlığı dilerim”