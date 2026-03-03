Pakistan, Karaçi ve Lahor kentlerinin hava sahasında yer alan bazı uçuş rotalarının ticari seferlere geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Havaalanları Yönetimi (PAA), Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle hava sahasındaki bazı rotaları geçici olarak kapatma kararı aldı.

Buna göre, Karaçi ve Lahor kentlerindeki bazı noktalarda hava trafiği ticari uçuşlara kapatıldı. Karar kapsamında 31 Mart'a kadar 09.00 ile 15.00 saatleri arasında bu rotalar kullanılamayacak.

Yetkililer, bu süre zarfında uluslararası ve iç hat uçuşlarının devam edebilmesi için alternatif rotaların kullanılacağını belirtti.