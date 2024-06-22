Pamuklu köyünde bugün akşam saatlerinde iki aracın yüz yüze çarpıştığı kazada, sürücülerden 22 yaşındaki Halit Erol yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre 18.45'teki kaza, Pamuklu köy girişinde oldu.

Nabeel Sheikh Ahmad (E-44) yönetimindeki PXB 691 plakalı araçla batı yönünde dikkatsizce seyrederken o sırada gidişine göre yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen Halit Erol (E-22) yönetimindeki YH 492 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan YH 492 plakalı araç sürücüsü Halit Erol kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.