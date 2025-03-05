Panama Kanalı’ndaki limanları işleten Hong Kong merkezli CK Hutchison adlı holding, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in kritik nakliye hattına müdahale ettiğini iddiasının ardından, limanları işleten birimlerinin hisselerini, aralarında BlackRock'ın da bulunduğu bir konsorsiyuma satmayı kabul etti.

Salı günü yapılan açıklamada, Hutchison Port ve Hutchison Port Group’taki tüm hisselerin satılacağı duyuruldu. Bu birimler, 23 ülkede 43 liman işleten Hutchison Ports grubunun yüzde 80'ini kontrol ediyor.

BlackRock, Global Infrastructure Partners ve Terminal Investment’tan oluşan konsorsiyum, Panama’daki Balboa ve Cristobal limanlarını işleten Panama Ports’un yüzde 90 hissesini satın alacak.

Milyarder Li Ka-shing'in holdingine ait Panama limanlarının lisansları bu konsorsiyuma satıldı. Böylece Hutchison Ports'un yüzde 80 hissesi 14,21 milyar dolarlık bir sermaye değeriyle kontrol altına alındı.

Hong Kong merkezli ortaklık, 19 milyar doların üzerinde nakit gelir elde ederken, 23 ülkede 43 liman ve 199 rıhtımın kontrolü konsorsiyuma geçti.

CK Hutchison, satışın Hong Kong, Shenzhen ve Güney Çin'deki limanları işleten Hutchison Port Holdings Trust veya Çin’deki limanlarla ilgisi olmadığını belirtti.

-Şirket, müzakerelerin 145 gün boyunca özel olarak yürütüldüğünü açıkladı

Ocak ayında Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komisyonu'nun Cumhuriyetçi başkanı Senatör Ted Cruz, Çin'in kanaldan geçişi kötüye kullanabileceği ya da engelleyebileceğini belirtti. Ayrıca limanların Çin'e bu amaçla "hazır gözlem noktaları" sunduğundan endişe duyulduğunu ifade etti.

Cruz, “Bu durumun ABD ulusal güvenliği için ciddi riskler barındırdığına inanıyorum” dedi.