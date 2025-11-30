Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı.

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'daki temaslarının son gününde Papa, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un düzenlediği Aziz Andreas'ı anma ayinine iştirak etti.

Papa 14. Leo, hitabında Türkiye seyahatinin bu anma etkinliğiyle sona erdiğini belirterek, geçmişte farklı kiliselerden Hristiyanlar arasında birçok yanlış anlamanın hatta çatışmaların yaşandığını, bugün bazı engeller olsa da birlik için çabalamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos da ayinlerine Papa 14. Leo'nun katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bartholomeos, kiliselerin birliği çabalarına işaret ederek, bu amaçla geçen 45 yılda başlayan çalışmaların sürece katkısına dikkati çekti.

Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi'ndeki "ilahi ayin"in ardından Hristiyan mezheplerinin "ortak kutsama töreni"ne katıldı.

Patrik ile Patrikhane'de öğle yemeği yedikten sonra Papa 14. Leo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçecek.