Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-KKTC ve Azerbaycan-KKTC parlamentolar arası dostluk grupları ve beraberlerindeki heyet, Cumhuriyet Meclisi’nde basın toplantısı düzenledi. Grup başkanları, üç ülkenin ilişkilerini daha da geliştireceğini vurgularken, Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, "Bizim birbirimizden başka dostumuz yok" dedi.

Toplantıda Cumhuriyet Meclisi Başkanı, KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zorlu Töre, KKTC- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Türkiye –Azerbay Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve Türkiye– Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım konuşma yaptı.

-Töre: “Gelecek yüzyıl mutlaka Türk milletinin olacak”

Basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Birkaç gündür tarihi anlar yaşıyoruz” diyen Cumhuriyet Meclisi Başkanı, KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin 41’inci yılında 20 Temmuz’un 50’nci yılında olduklarına işaret etti.

Bunun çok anlamlı bir yıl dönümü olduğunu kaydeden Töre, milli mücadele yıllarından bahsetti.

“Türkiye müdahale etmese, Kıbrıs Girit adası olacaktı” diyen Töre, “Yunanlıların ve Rumların hedefleri bitmiyor” diyerek devam etti.

Dün Kayıp Otobüs Anıtı’nın açılışına katıldıklarını anımsatan Töre, “Bu yaşananlardan sadece bir tanesiydi” şeklinde konuştu.

“Can verdik, kan verdik” diyen Töre 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’ndan bu yana ciddi bir zaman geçtiğini ifade etti.

Azerbaycan Devlet Başkanı’nın benim ailem Türk dünyasıdır ifadelerine işaret eden Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC tanınmalıdır çağrılarını da anımsattı.

Gazze’de yaşananlara da işaret eden Töre, BM Güvenlik Konseyi’nin doğru düzgün ateşkes kararı bile alamadığını söyledi, “Ama içimizde öyleleri vardır ki, BM kararları vardır, Güvenlik Konseyi kararları vardır diyerek KKTC’ye sahip çıkılmasında zafiyet gösteriyorlar” dedi.

TC ve Azerbaycan ile daha sıkı ilişkiler kurulması gerektiğini kaydeden Töre, sadece kültür sanatta değil iş dünyasında, enerjide, üretimde de iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Gelecek yüzyıl mutlaka Türk milletinin olacak” diyen Töre, elbette dünyayı dışlamadıklarını ancak onların davranış biçimlerini de görmek gerektiğini söyledi.

Töre, Türk devlet ve topluluklarının hep birlikte Türk milletini oluşturduğu bilincinde olması gerektiğini dile getirerek umarım Azerbaycan, Türkiye ve KKTC olarak birlikteliğimiz diğer Türk devletlerine de ışık tutar dedi.

-Canaltay: “Biz üç devlet tek milletiz”

“Bugün burada 3 devletin dostluk grupları bulunmaktadır” diyen KKTC- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, tarihte ilk kez böylesi bir resmi toplantının yapıldığını kaydetti.

Canaltay, milli mücadele yıllarına işaret ederek, KKTC’nin devlet olarak böylesi bir toplantı yapmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Azerbaycan ile ilişkilerin bundan sonra daha da ileri bir noktaya taşınacağını dile getiren Canaltay, “Biz üç devlet tek milletiz” dedi.

Azerbaycan bayrağının KKTC ve TC bayrağı yanında dalgalanmasının kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Canaltay, bundan sonraki süreçte bu bayrakları daha da artırmayı, Türk devletleriyle ilişkileri daha da yoğunlaştırmak istediklerini belirtti.

Bugüne kadar Türkiye ile nasıl ilişkiler geliştirildiyse aynısını Azerbaycan ve diğer Türk devletleriyle de kurmak istediklerini ifade eden Canaltay, TDD’deki gözlemci üyelik statüsünün Azerbaycan’ın katısıyla daha ileri gitmesi temennisini dile getirdi.

- Feyziyev: “Sizin duygularınızı, yaşadığınız ıstırapları çok iyi anlıyoruz çünkü biz de bunlardan geçtik”

Ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, Türk dünyası tarihine değindi.

70 yıl boyunca dünyadaki tek Türk devleti Türkiye iken sonraki yıllarda Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla yeni Türk devletleri kurulduğunu belirten Feyziyev, bağımsızlık mücadelesi vermiş her Türk devletinin KKTC’nin geçtiği mücadele süreçlerinden geçtiğini anlattı, “Sizin duygularınızı yaşadığınız ıstırapları çok iyi anlıyoruz çünkü biz de bunlardan geçtik” dedi.

“Türk'ün göndere çektiği bayrak bir daha inmez” diyen Feyziyev, “Bu halk bağımsızlığın sevincini yaşamış bir halktır, bir daha bağımsızlığını terk etmeyecektir” şeklinde konuştu.

Azerbaycan’la ilgili alınan BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını yıllarca beklediklerini ancak hiçbir devletin bunun uygulanmasına izin vermediğini söyleyen Feyziyev, savaşta Türkiye’nin kendilerine büyük destek verdiğini belirtti.

BM binası önünde 7 Türk bayrağının dalgalandığını ifade eden Feyziyev, Azerbaycan’ın oldukça merkezi bir coğrafi yerleşimi; Kıbrıs’ın ise Doğu Akdeniz’de direnç noktası pozisyonunda olduğunu ifade etti.

“Her bir Türk devletinin kendi fonksiyonları var” sözleriyle konuşmasına devam eden Feyziyev, Azerbaycan’ın rolünün Asya ile Avrupa’daki Türkleri birbirine bağlamak olduğunu belirtti.

Feyziyev, y"üreklerimiz her zaman sizinle olacak, çalışmalarımız her zaman sizin menfaatinizi gözetecek" diyerek KKTC’nin daha ileri gitmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

-Ayrım: “Bir bedende üç canız”

Türkiye–Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, bu seyahatin birçok ilke şahit olduğunu ifade ederek 5 Nisan’da Azerbaycan Meclisi’nin tarihi bir kararla TC- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulmasına karar verdiğini belirtti.

Ayrım, Kıbrıs’ın çektiği çile ve acıları kendilerinin çok iyi bildiğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı’nda KKTC adına yaşanan gelişmelere değinen Ayrım, bu gelişmelerin perde arkasında üç senedir Türkiye’nin yaptığı girişimler olduğunu söyledi.

Şamil Ayrım, Azerbaycan’ın geçirdiği süreçlere işaret ederek, Türkiye’nin hem KKTC hem Azerbaycan’ın yanında durduğunu belirtti, “Bir bedende üç canız. Bundan sonra uyumak yok çalışacağız, çünkü kat edeceğimiz yolumuz çok” diye konuştu.

KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınması çağrısı yapan Ayrım, bu sene Azerbaycan’da iklim değişikliği toplantısı yapılacağını dile getirerek “İnşallah KKTC bu etkinlikte yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

- Emiraslanov: “Türk dünyası bir araya gelirse çözülmesi mümkün olmayan problem yok”

Önemli temaslar ve toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydeden Azerbaycan – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan’ın geçirdiği süreçlere değindi.

Türk dünyasının bir araya gelmesi fikrinin Haydar Aliyev’in en önemli arzusu olduğunu dile getiren Emiraslanov onun bu siyasetinin devam ettiğini anlattı.

“Türk dünyası bir araya gelirse çözülmesi mümkün olmayan problem yok” dile getiren Emiraslanov dostluk gruplarının yaptığı çalışmalara işaret etti.,

- Erdem: “Bizim birbirimizden başka dostumuz yok”

“Çok acılar çeken bu coğrafyanın morale ihtiyacı var” diyen KKTC- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, “Azerbacanlı dostlarımız bu morali sağladılar” diyerek devam etti.

Azerbaycan Türkiye ilişkilerinin her alanda en üst seviyede olduğunu, iki ülke cumhurbaşkanının birbirine "kardeşim" diye hitap ettiğini anlatan Erdem, dostluk gruplarıyla birlikte, KKTC- Azerbaycan ilişkilerinin diplomatik, siyasi, ticari, eğitim ve turizm alanlarında daha da gelişeceğini belirtti.

“Bizim birbirimizden başka dostumuz yok” diyen Erdem dünyada insan haklarının sözde savunucusu ülkelerin kurdukları teşkilatların iflas etmiş durumda olduğunu ifade etti.

Azerbaycan’ın toprakları işgal edildiğinde çıkan kararlara bakıldığında da bunun görülebileceğini kaydeden Erdem, kendi çıkarları dışında bu birliklerin kimseye faydasının olmadığının Filistin meselesinde de görülebileceğini dile getirdi.