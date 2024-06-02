Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocukların refah ve sağlık bakımından ülkede ve dünya genelinde son derece olumsuz bir tablo olduğuna işaret etti.

Ülkede çocukların eğitim, sağlık ve sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda bazı çalışmalar sürdürülüyor olmakla birlikte, çok daha fazla çabanın ortaya konması gerektiğine dikkat çeken kurum, eğitimdeki fırsat eşitsizliği, ücretsiz sağlık hizmetlerine erişimdeki güçlükler, çocuk işçiliği, çocuk ihmal ve istismar, çocuklarda madde ve tütün kullanımı konularının çözüm bekleyen ve ilerleme kaydedilmesi gereken konular olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, 1 Haziran Çocuk Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, hem de dünya genelinde çocukların karşılaştığı zorlukları hatırlamak ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için yapılması gerekenleri düşünmek için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Dünya Çocuk Günü’nün, çocukların haklarını ve refahını hatırlatmak amacıyla kutlanan önemli bir gün olduğu belirtilerek, bu önemli günün, çocukların karşılaştığı zorlukları göz önüne alarak, onlara sağlanması gereken fırsatları daha yakından incelemek ve harekete geçmek için bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Çocuk hekimleri olarak bizlerin en temel görevi, çocuklarımızın mağduriyetlerini güçlü bir şekilde yılmadan ve sürekli olarak dile getirmek ve onların haklarını savunmaktır. Onlara daha iyi bir dünya bırakmak için hep birlikte çalışmalı ve onların mutluluğunu ve refahını ön planda tutmalıyız. Unutmayalım ki, çocuklarımız ne kadar mutlu ve sağlıklı olursa, geleceğimiz de o kadar parlak olacaktır” denildi.

Tüm dünyanın gözleri önünde yakın coğrafyada devam eden ve maalesef seyirci kalınan savaş ve çatışmaların binlerce çocuğun hayatına mal olduğuna işaret edilen açıklamada, çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların, fiziksel ve psikolojik travmalarla mücadele etmek zorunda kaldığı ve barışın getirdiği güvenli bir gelecekten mahrum bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“UNICEF'in tahminlerine göre çatışma, şiddet ve diğer krizler nedeniyle, 2021 yılı sonunda yaklaşık 37 milyon çocuk yerinden edilmiştir. Rekor seviyedeki bu sayı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olma özelliği taşıyor. Kıbrıs’ın geçmişinde de yaşanmış olan savaşlar neticesinde çocuklarımızın uğradığı mağduriyetleri unutmamalıyız. Dünya genelinde barış ve huzurun sağlanması için elimizden gelen desteği ortaya koymalıyız”