Tayland'ın güneyindeki Phuket Adası açıklarında batan kargo gemisinin yol açtığı petrol sızıntısını kontrol altına almak üzere çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Malezya'dan Bangladeş'e giden Panama bayraklı bir kargo gemisi, Phuket Adası açıklarında battı.

Yetkililer, geminin 14'ü tehlikeli madde içeren 297 konteyner taşıdığını belirterek, olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda Andaman Denizi'nde yaklaşık 4,5 mil uzunluğunda ve 1 mil genişliğinde petrol sızıntısı tespit edildiğini ifade etti.

Olayın çevre üzerindeki olumsuz etkisine ve deniz ulaşımı açısından oluşturduğu risklere dikkati çeken yetkililer, söz konusu sızıntıyı kontrol altına almak üzere harekete geçildiğini bildirdi.

Yetkililer, gemideki 16 mürettebatın kurtarıldığını belirtti.