Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 148,74 puan azalarak 10.924,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,47 puan ve yüzde 0,09 artışla 11.082,74 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.868,99 puanı, en yüksek 11.092,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 176,33 puan ve yüzde 1,47 azalışla 11.842,07 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,02, sanayi endeksi yüzde 1,50, teknoloji endeksi yüzde 1,46 ve hizmetler endeksi yüzde 1,12 değer değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 79'u geriledi, 1'i yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 992,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 992,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 5 milyon 624 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,55, bileşik getirisi yüzde 39,88 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,0196, satışta 42,1880 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,0132, satışta 42,1815 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1584, sterlin/dolar paritesi 1,3161 ve dolar/yen paritesi 153,125 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 63,5 dolardan işlem görüyor.