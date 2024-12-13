Tütün endüstrisindeki inovasyonlar, dumansız bir geleceği gerçeğe dönüştürmek için umut vaat ediyor. Peki, bu yeniliklerin insanlığın hizmetine sunulması nasıl sağlanabilir? Bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanmayı mümkün kılacak ne tür politikalar geliştirilebilir? Ve en önemlisi, küresel kamu sağlığı alanında çığır açacak bir başarıya nasıl ulaşılabilir? Bütün bu sorular, 11 Aralık Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde, Jumeirah SaadiyatIsland’da gerçekleştirilen “Technovation: Dumansız Gelecek – PMI Abu Dabi Buluşması” etkinliğinde masaya yatırıldı.

12,5 milyar doların üzerinde yatırım

Etkinlikte, dumansız bir geleceği mümkün kılmak adına, PMI’nın geleneksel sigaralara kıyasla daha az zararlı alternatifler geliştirmek ve bu ürünleri yetişkin sigara tüketicileri ile buluşturmak için bugüne kadar 12,5 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirildiği anlatıldı. PMIyöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda, “PMI, sigarayı bilimsel olarak daha az zararlı olduğu kanıtlanmış dumansız ürünlerle mümkün olan en kısa sürede tamamen değiştirmeyi amaçlıyor. Uzun vadede ise daha geniş bir yaşam tarzı, tüketici sağlığı ve sağlık hizmetleri alanlarında güçlü bir iş temeli oluşturmayı hedefliyoruz” denildi.

Sigarayı bırakmak en iyisi, ancak…

Tütün ve nikotini tamamen bırakmak sağlık açısından en iyi seçimdir ancak dünya genelinde milyonlarca insan mevcut düzenlemelere ve caydırıcı tüm önlemlere rağmen sigara içmeye devam ediyor. Bilim destekli dumansız ürünler, sigara içmeye devam edecek yetişkinlerin sigaradan uzaklaşmasında önemli bir rol oynayabilir.

Dumansız ürünlerin payı yüzde 38’e ulaştı

Dumansız ürünlere olan ilgi, PMI’nın 2024 üçüncü çeyrek raporlarında da görüldü. Şirketin toplam net gelirinin yüzde 38’i dumansız ürünler segmentinden elde edildi. PMI, “Şirketimizin amiral gemisi niteliğindeki dumansız inovasyonu IQOS, piyasaya sürülmesinden bu yana geçen on yıldan kısa sürede küresel çapta kendi kategorisinde birinci sınıf bir marka haline geldi. Bu, sigaradan uzaklaşma yolunda kaydettiğimiz ilerlemeyi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Dumansız gelecek yaklaşımı

PMI’nın dumansız bir dünya vizyonu, sigaraların zararlı olmasının birincil sebebinin tütünün yanması olduğu bulgularına dayanıyor. Yanan sigaranın dumanındaki yüksek seviyelerdeki zararlı kimyasalların, hastalıkların birincilsebebi olduğu bilimsel olarak kanıtlanabiliyor. Yanmayı ortadan kaldıran ürünler bu sebeple yetişkinler için sigara içmeye devam etmekten çok daha iyi bir alternatif olarak değerlendiriliyor.