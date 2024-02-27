Vadili’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama esnasında şahsa ait ev ve işyerinde uyuşturucu tespit edildi. Evde ikamet eden M.T.B. (E-28) ve Y.B.(K-28) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 14.00 sıralarında evde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren 5 kağıt, 2 MDMA türü hap, içerisinde metamfetamin olan cam pipo ile 2 hassas terazi tespit edilerek, emare olarak alındı.

Akabinde İnönü’de M.T.B.’ye ait makinist garajında yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain tespit edilerek, emare olarak alındı.

Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Kurtuluş’ta ev hırsızlığına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Kurtuluş’ta 11 Şubat’ta meydana gelen ev hırsızlığına ilişkin yapılan ileri soruşturmada, zanlı olarak tespit edilen G.A.(E-28) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığının hırsızlıkla ilgili açıklamasında, olayın saat 22.00 sıralarında, ev penceresinin kırılarak içeriye girilmesi ve ziynet eşyalarının çalınmasıyla gerçekleştiği, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Lefkoşa ve İskele’de hırsızlık

Hafta sonu Lefkoşa ve İskele’de meydana gelen hırsızlık olaylarında zanlı olarak görülen 2 kişi tutuklandı.

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir ambarda cumartesi günü 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 şişe zeytinyağı ve 9 şişe alkollü içki çalındı. Yürütülen ileri soruşturmada tespit edilen zanlı S.A.(E-58) tutuklandı.

İskele’de ise pazar günü saat 18.40 sıralarında bir otel odasında bulunan çantadan 1900 ABD doları nakit para çalındı. Yürütülen ileri soruşturmada tespit edilen zanlı E.C.Y.(E-27) tutuklandı.

Polis, her iki olaya ilişki soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

- Zahra Sokak’ta kavga olayına ilişkin 2 tutuklu daha

Lefkoşa Zahra ve Tazminat sokakta perşembe günü saat 22.30’da meydana gelen kavgaya olayına ilişkin 2 kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, ileri soruşturma kapsamında aranan O.C.D.(E-21) ve Ö.D.’nin (E-17) tespit edilerek, tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, O.C.D.’nin (E-21) aralarında daha önceden mevcut olan sorun nedeniyle H.İ.’yi (E-18) ciddi şekilde darp edip, burun kemiğini kırdığı da belirtildi.

Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

- Lefkoşa’da bıçaklı tartışma..1 yaralı, 1 tutuklu

Lefkoşa İstanbul Sokak’ta dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen tartışmada, bıçakla H.S.A.’yı (E-17) yaralayan A.D.Ş. (E-23) tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamada, A.D.Ş.’nin kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla, H.S.A.’yı sol bacağından yaraladığı, H.S.A.’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavi ardından taburcu olduğu kaydedildi.

Soruşturma devam ediyor.

- 170 adet demir kalıbı vidasını kanunsuz tasarruf eden şahıs tutuklandı

Akıncılar-Ercan Havalimanı Anayolu üzerinde polis tarafından bir van araçta yapılan aramada, bina inşaatında kullanılan toplam 170 adet demir kalıbı vidası bulundu, vidaları kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilen şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.00 sıralarında Akıncılar-Ercan Havalimanı Anayolu’nda, Y.Ç.’nin (E-54) aracında yapılan polis aramasında elde edilen vidalar emare olarak alındı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Reçete olmadan yeşil reçeteye tabii ilaç satan eczacı ve müşterisine yasal işlem

Alsancak’ta cuma günü reçete olmadan yeşil reçeteye tabii ilaç satan eczane işletmecisi M.M.B.G.(K-48) ve müşterisi A.A.’ya (E-38) yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre, eczaneye müşteri olarak giden A.A.’ya, yeşil reçeteye tabii olan toplam 3 kutu ilacın satıldığı tespit edildi, ilaçlar emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

- Ülkede izinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı

Polis tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimler sırasında KKTC’de izinsiz ikamet eden 1 kişinin tespit edildiği duyuruldu.

Polis açıklamasında, şahsın tutuklandığı, aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Fikretnaz Kaya bulundu

Polis, kayıp olduğu bildirilen 15 yaşındaki Fikretnaz Kaya’nın bulunduğunu bildirdi.

Kaya’nın 21 Şubat’tan beri kayıp olduğu kaydedilen Polis Basın Subaylığı açıklamasında, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

- Gece saatlerinde Çatalköy’de kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı..kazada yaralanan olmadı

Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde dün saat 23.30 saatlerinde 339 miligram alkol tesiri altında kazan yapan 22 yaşındaki Sibelcan Bahçacı tutuklandı. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, Bahçacı’nın GB 233 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkması sonucu meydana geldi.

Bahçacı, bir markete ait taş duvara çarpıp takla attıktan sonra, yön levhasına çarpıp tavanı üzerinde durdu.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.