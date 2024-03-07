Girne'de, polisin durdurmak istediği bir sürücü, "dur" emrine uymayıp aracını kasten polisin üzerine sürerek yaralanmasına neden oldu. Tutuklanan sürücünün, ülkede ikamet izinsiz olduğu da ortaya çıktı.

Polis bültenine göre, "katle teşebbüs" olayı dün gece 22.00 sıralarında Girne’de Sait Arif Terzioğlu Sokak’ta meydana geldi. Trafik kontrolü yapan polis ekipleri, daha önceki sürat kontrolünde durmayarak kontrol noktasından ayrıldığı gerekçesiyle aranan D.C.S.’nin (E-29) kullanımındaki FS 170 plakalı aracı tespit ederek durdurmak istedi. D.C.S. Polisin “dur” emrine uymayıp, aracını kasten Polisin üzerine sürmesi sonucu, polis memurunun sürüklenerek yol kenarına düşüp yaralanmasına sebep oldu..

Olayda yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

D.C.S. tespit edilerek tutuklanırken, yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

-Balcı'ya otopsi

Derince’de misafir olarak bulunduğu ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mehmet Ali Balcı’ya (E-64) yapılan otopsi yapıldı.

Polis bültenine göre, 4 Mart'ta yaşamını yitiren Balcı'ya yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

-Girne’de tehlikeli sürüşten durdurulan gencin üzerinde uyuşturucu bulundu

Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi'nde Sulu Çember mevkiinde, devriye halindeki Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından, tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle durdurulan SZ 201 plakalı araç sürücüsü O.C.’nin (E-21) üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

O.C'nin tasarrufunda 2 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki hap ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da sahte lise diploması

2023-2024 yılları arasında Lefkoşa’da, Z.S.A. (E-33) ve K.M.’nin (E-28), bir şahıs adına sahte olarak düzenledikleri lise diplomasını, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversiteye verip tedavüle sürdükleri ve sahtekarlıkla öğrenci kaydı temin ettikleri tespit edildi.

Polis bahse konu şahısları tutuklayarak haklarında soruşturma başlattı.

-Zahra Sokak'taki kavgada bir tutuklu daha

Lefkoşa’da Zahra ve Tanzimat sokaklarda meydana gelen kavgaya karıştığı için aranan bir kişi daha tutuklandı.

"Halkta korku, dehşet ve endişe yaratacak şekilde, kanunsuz toplanan şahıslar"la ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında aranan S.D.'nin (E-34) tespit edilerek tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

-Lefkoşa’da kapatma saatine uymayan üç iş yerine yasal işlem

Lefkoşa’da faaliyet gösteren eğlence mekanları ile işletmelerde, Polis ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, üç iş yerinin kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde polisin kontrol ve denetimlerinde yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Trafik denetimleri

Polis ekiplerinin dün ülke genelindeki trafik denetimlerinde 2 bin 105 araç sürücüsü kontrol edildi ve 489'u rapor edildi.

Rapor edilenlerden 263’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 47’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 34’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 89’u diğer trafik suçlarını işledi.

Trafik polisleri iki sürücüyü tutuklarken 58 aracı trafikten men etti.