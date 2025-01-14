Geçitkale’de bir şahsa ait evin ambarından 50 litre zeytinyağı ile muhtelif ev eşyaları çalan iki kişi, tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 5-8 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olayda Geçitkale’de bir şahsa ait evin ambar olarak kullanılan binasının kapısı, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından açılıp içeriye girilerek plastik bidonlarda muhafaza edilen toplam 50 litre zeytinyağı ile muhtelif ev eşyaları çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Ö.(E-53) ve Ö.G.(E-43) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, bahse konu şahısların çalmış oldukları 20 litre zeytin yağı, çerçeveli ayna, ekmek teknesi ve cam vazoyu, Tuzla’da bir şahsa satmak suretiyle sahtekarlıkla toplam 6 bin 500 TL para temin ettikleri de tespit edildi.

- Alsancak’ta sahtekarlıkla para temini

Öte yandan, Alsancak’ta 6-7 Ocak tarihleri arasında, A.V’nin (E-45) bir kumarhaneden yüklü miktarda alacağı olduğu ancak, konu kumarhaneye olan toplam 820 bin TL borcundan dolayı alacağının bloke edildiği, borcunu kapatması halinde alacağını tahsil edebileceği ve parayı kendisine geri iade edeceği yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunduktan sonra, konu şahsın H.B.G’ye (E-21) ait banka hesabına 820 bin TL para havale etmesini sağlayarak, konu parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen ve aranmakta olan A.V. ile H.B.G. tespit edilerek tutuklandı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.