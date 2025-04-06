Girne’de Hamit Bağlama 2,70 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Sağ kolu kırılan Bağlama Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Hamit Bağlama (E-43) dün 07.30 sıralarında bir otelde eski parke tahtalarını taşırken dengesini kaybederek düştü.

-Yaralama, kanunsuz bıçak taşıma, kavga ve rahatsızlık..1 tutuklu

Lefkoşa’da Müftü Hilmi Sokak’ta, dün saat 01.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu B.T.(E-21) ve T.Ş.(E-21) ile A.Ş.(E-21) M.Y.(E-20) ve M.Ş.(E-18) birbirlerine vurup kavga etti, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

İki grup akşamüstü saat 05.30 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi’nde kavgalarını sürdürdü. B.T ve T.Ş'nin yanlarına aldıkları B.Ş (E-20) iki gruptaki kişiler birbirlerine gelişigüzel vururken bıçakla A.Ş.’yi sağ baldırından yaraladı. B.Ş tutuklanırken A.Ş., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

-Aracında kanunsuz olarak beyzbol sopası bulunan kişi tutuklandı

İskele’de Long Beach Çemberi civarında Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında, Polis Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan ve aracında kanunsuz olarak beyzbol sopası taşıdığı tespit edilen T.G. (E-26) tutuklandı.

Olay dün saat 22.30 sıralarında yaşandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

İskele’de kamuya açık bir yer olan Ardahan-Kantara Anayolu üzerinde, dün 18.00 sıralarında, 206 miligram alkollü içki tesiri altındayken yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren E.A.(K-43) tutuklandı.

-Araçtan hırsızlık

Güzelyurt’ta 3-4 Nisan’da 3’üncü Halit Kazım Sokak'ta park halinde bulunan araçta muhafaza edilen 29 bin 600 TL nakit para çalındı.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen H.Y.(E-31) tespit edilerek tutuklandı.