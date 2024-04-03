Kumarhanenin park yerinden çaldığı araçla Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 17 Mart’ta saat 21.00 sıralarında Yeniboğaziçi’ndeki bir kumarhanede, H.Ö.S.(E-41), oyun masasında unutulan araç anahtarını çalıp ardından kumarhanenin park yerinde bulunan aracı aldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında aranan H.Ö.S., dün Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçmek istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.

-Hırsızlık gelişme…

İskele’de 27 Mart’ta, S.S.(E-38) ve M.S.’nin (E-43) çalıştıkları iş yerine ait olan ve bir evde bulunan çamaşır makinesi, fırın, ocak ve aspiratörü çalmaları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen R.R.(K-44), A.P.(E-38) ve M.G.(E-40) de tutuklandı. Bahse konu kişilerin evlerinde yapılan aramada ise, 8 klima, 4 klima gazı tüpü, 4 led lamba, 3 tuvalet iç takımı, 2 alet çantası ve içerisinde muhafaza edilen muhtelif aletler ile malzemeler bulunarak emare olarak alındı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün, polis tarafından yapılan denetimlerde, ülkede kaçak olarak kalan bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Kanunsuz patlayıcı madde, hava tüfeği ithal ve tasarrufu

Girne’de bir otele ait marinada dün, demirli olarak bulunan H.Ş.’nin (E-56) kullanımındaki teknede Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada, 1 hava tüfeği ve hava tüfeğine ait toplam 522 adet saçma tespit edilerek emare olarak alındı, H.Ş. ise tutuklandı.

-İş kazası

Beyarmudu’ndak, bir iş yerinde, dün saat 15.30 sıralarında, Florin Tecuceanu (E-44), vinç araç ile önceden yapılmış konteyner evin taşınması için naklini yapacağı sırada, konteyner ev üzerinden kesilen alçıpan ve profil demirden mamul parçanın savrulup başına çarpması sonucu yaralandı. Tecuceanu, ambulans ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki hastaneye kaldırıldı.

-Araç yangını

Girne-Değirmenlik ana yolu üzerinde taş ocakları mevkiinde, dün saat 12.45 sıralarında, Mehmet İşçimen (E-28) yönetimindeki FK 987 plakalı araçta muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik sisteminde oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın, taş ocakları çalışanları ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, aracın motor bölümündeki aksamlar ile elektrik tesisatı zarar gördü.

-Trafik kazaları…

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada, 96 miligram alkollü içki tesiri altındaki Esat Bozdoğan (E-23), RJ 787 plakalı araç ile çift şeritli yolda kuzeye doğru dikkatsizce giderken, Hamitköy çemberi trafik ışıklarına geldiğinde, kırmızı ışık yanmasına rağmen yoluna devam etti. O esnada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndan Hamitköy çemberine giriş yapan Abdullah Porsnok (E-27) yönetimindeki NP 321 plakalı aracın önünü tıkaması sonucunda iki araç çarpışırken, kazada yaralanan olmadı.

Öte yandan, dün saat 02.00 sıralarında Metehan - Alayköy Çevre Yolu üzerinde de bir kaza yaşandı. Kazada, Antonis Papadopoulos (E-31), KRL 408 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sol şeridinde doğuya doğru seyrettiği sırada, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu önlerindeki çembere dikkatsizce giriş yaptı ve bordür taşlarına çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti, yolun solundan çıkarak arazi içerisinde durdu. Kazada yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.