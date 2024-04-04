Gönyeli’de kiracı olarak kaldığı daireyi başkasına kiralayarak bir yıllık kira ücreti temin eden kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül 2022 tarihinde, Gönyeli’de bir dairede kiracı olarak kalan C.İ.’nin (E-33), kiralık ev arayan bir şahsa, dairenin kendisine ait olduğunu söyleyip bir yıllık kira ücreti olan toplam 79 bin 500 TL nakit parayı temin ettiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında aranan C.İ., dün tespit edilerek tutuklandı.

-Hırsızlık, mülke tecavüz ve sarhoşluk…

Bafra’da bir otelde, bugün 00.10 sıralarında, 242 miligram alkollü içki tesiri altındaki S.C.T.(E-32), mal sahibinden izinsiz olarak otelin bar deposuna girip 4 şişe alkollü içkiyi çaldı. S.C.T., o sırada bölgede devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

-Tecavüz-i alet ve kanunsuz bıçak taşımak

Lefkoşa’da dün yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde, M.R.A.’nın (E-20) aracında tecavüzkar alet olan ahşaptan mamul sopa, Ç.D.’nin (E-28) aracında tecavüzkar alet olan ahşaptan mamul sopa, A.O.’nun (E-41) aracında ise bir bıçak tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz 8 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından bugün yapılan denetimlerde kaçak olarak ülkede ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Yangın

Akdoğan’da Toprak Ürünleri Kurumuna ait ambarda bulunan RHA 937 plakalı dozer araçta, dün saat 17.00 sıralarında muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, dozer araç tamamen yandı.