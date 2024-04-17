Ülkeye ithal edilen ve gümrük işlemleri yapılmadan Aydınköy’de faaliyet gösteren bir işletmeye satılan aracın, parçalara ayrıldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ç.Ç.(E-45) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Unutulan cep telefonunu çalan bir kişi tutuklandı

Girne’de Uğur Mumcu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin araç park yerini çevreleyen duvar üzerinde unutulan cep telefonunun çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen F.S.(E-58) tespit edilerek tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 10.00’da meydana gelmişti.

-Haspolat’ta ruhsatsız alkollü içki satan market işletmecisine yasal işlem

Haspolat’ta faaliyet gösteren S.Y.’nin (E-47) işletmeciliğini yaptığı markette, alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip sattığı tespit edildi.

S.Y.’nin ayrıca 18 yaşından küçük bir şahsa alkollü içki sattığı da belirlendi. Bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa’da kanunsuz bıçak taşıyıp çevreye rahatsızlık veren bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Sarayönü Caddesi’nde, kanunsuz bıçak bulundurup taşıyan ve makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık veren M.F.G. (E-43) polis tarafından suçüstü tutuklandı.

Olay dün saat 08.30’da meydana geldi. Yürütülen ileri soruşturmada ise, bahse konu şahsın aynı tarihte saat 00.05’te, Lefkoşa’da Sarayönü Caddesi’nde faaliyet gösteren bir işletmenin önünde bulunan gölgeliklere ait beton taşları da kasten kırıp hasara uğrattığı tespit edildi.

-Gazimağusa’da mezbaha dışında izinsiz kuzu kesen bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da önceki gün Çanakkale gölet bölgesinde bulunan bir ağılda, Veteriner Dairesi’nden izini olmadığı halde, mezbaha dışında kuzu kesilmesi meselesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında aranan T.U.(E-53) tutuklandı.

-İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Öte yandan dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-17 yaşındaki Esila Tok ve 62 yaşındaki Sevgi Yücetürk bulundu

Polis, önceki gün kayıp olup arandığını duyurduğu Alayköy’de sakin Esila Tok (K-17) ve Gazimağusa'da sakin Sevgi Yücetürk’ün (K-62) bulunduğunu bildirdi.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.