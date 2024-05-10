Minareliköy’de, önceki gün, evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamı yitiren Süleyman Serkan Gezmen'e (E-39) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Gezmen’in ölüm sebebi, yapılacak tetkikler sonucunda belli olacak.

-Lefkoşa’da uyuşturucu

Lefkoşa’da dün saat 14:00 sıralarında J.U.E.’nin (E-26) kalmakta olduğu evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Tıbbi malzemelere 90 bin 800 TL’lik sahte faturalar düzenledi

Lefkoşa’da, 2022–2023 yılları içerisinde, A.A.’nın (E-39), yurt dışından Sağlık Bakanlığı için temin ettiği ve gerçekte 1 milyon 575 bin 655.54 TL’ye satın aldığı tıbbi malzemelere, 90 bin 800 TL’lik sahte faturalar düzenlediği tespit edildi. Şahıs, faturaları Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne beyan ederek tedavüle sürdü ve tıbbi malzemelerin 90 bin 800 TL üzerinden gümrüklenmesini sağladı. Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine A.A. tutuklandı.

-İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün, polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 5 kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da arazi yangını

Gazimağusa’da dün saat 17:00 sıralarında, 2,5 Mil Yolu-On İki Uygur Sokak’ta meydana gelen yangında, bir şahsa ait 3 dönümlük alan içerisinde bulunan 8 adet nar, 4 adet dut ve 3 adet akasya ağaçları yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Gazimağusa’da kayıp şahıs

Gazimağusa’da sakin Majed Abdullah, (E-46) 5 Mayıs'ta evinden ayrıldı ve halen geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan şahsın arandığı bildirildi.

Öte yandan 29 Nisan'dan beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Emine Tavşan (K-15) ise bulundu.

- Ercan Havalimanı'nda unutulan akıllı saati çaldı

Ercan Havalimanı’nda, 8 Nisan'da bir şahıs tarafından unutulan akıllı çaldığı gerekçesiyle 35 yaşındaki M.F.H. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.