Gazimağusa’da 68 yaşındaki turist Wilhelm Dockter otel odasında ölü bulundu.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün sabah saat 6.00 sıralarında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otel odasında ölü bulunan turist Wilhelm Dockter’in (E-68), yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

-Gazimağusa’da hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketinde çalışan Z.Ç.’nin (K-36), kiralık araçların yakıt alımıyla ilgili şirket adına yapmış olduğu ödemeleri, ödenen miktardan daha yüksek göstermek suretiyle şirket hesabından toplam 5 bin 150 TL çaldığı tespit edildi.

2024 yılı içinde meydana gelen olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

-Ekinleri ateşe veren şahıs tutuklandı

Kılıçarslan-Kozanköy yolunda dün üç ayrı yerde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 252 dönümlük alan içerisindeki ekinler ve muhtelif sayıdaki rulo balyalar yandı. Yangın İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülürken, yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu ekinlerin kasten yakılarak ateşe verildiği tespit edildi. Meselede zanlı olarak görülen L.B.Ö.(K-58) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gemikonağı’nda kasti hasar

Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde bulunan bir araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan EU 898 plakalı aracın sağ arka ve ön kapıları ile sağ ön çamurluğunun kasten hasara uğratılmasıyla ilgili ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen R.H. (E-39) tespit edilerek tutuklandı.

30 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında meydana geldiği tahmin edilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de kayıp şahıs

Polise dün verilen bilgide

Girne’de sakin Eren Dural’ın (E-16) aynı tarihte kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Bahse konu şahıs arayan polisin soruşturması sürüyor.