Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bahis evinde ahşap sopayla 8 adet televizyona vurup hasara uğratan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün meydana gelen olayda, bahis evinde müşteri olarak bulunan A.C.Ö., (E-45), yatırdığı kuponun kabul olmadığı gerekçesiyle önce yüksek sesle bağırıp çağırdı. Ardından tasarrufundaki ahşap sopayla duvarda monteli bulunan 8 adet televizyona vurup, kırdı. A.C.Ö. isimli şahıs tutuklandı.

- Karakolda uyuşturucuyla yakalandı

Lapta Polis Karakolu’nda bulunduğu sırada üzerinde uyuşturucu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Dün yaşanan olayda, İ.K.’nin (E-37), şüpheli hareketleri sonucu üzerinde arama yapıldı. Söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

- İkamet izinsiz 1 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan denetimlerde kaçak olarak ülkede ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

- Girne’de hırsızlık

Girne’de bir işyerinde, önceki gün, bir şahıs tarafından reyon üzerinde unutulan cep telefonunun çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.H.K., (E-70) Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

R.H.K., tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.