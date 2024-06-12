Lefkoşa’da 9 Haziran 23.00 sıralarında, bir kafenin dışında masaların olduğu alana torpil attığı tespit edilen N.G. (E-25) ve N.Ş. (E-24) tutuklandı. Polis Basın Bülteni’ne göre N.Ş.’nin ikametgahında yapılan aramada, kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren bir adet torpil bulundu. Soruşturma devam ediyor.

-Lefke’de ani ölüm

Lefke’de yaşayan Şerif Melda Polili (K-62) dün 11.30 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da dün 01.00 sıralarında Göçmen Evleri bölgesindeki bir ikametgahın mutfak kapısı hasara uğratılarak açıldı ve içeriye girildikten sonra, ikametgahtan av tüfeği, iki cep telefonu, para kasası ve çeşitli beyaz eşyalar çalındı. Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen H.T. (E-42) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Emanetçi tarafından hırsızlık

Kasım 2023 ile Nisan 2024 ayları arasında, G.Ç. (K-35), Lefkoşa’da bulunan 14 apartman dairesinin kira ücreti olan toplam 14 bin 700 Sterlin nakit parayı, mal sahibinin direktifi ile kiracılardan topladıktan sonra, mal sahibine vermeyerek tasarrufuna geçirdi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine G.Ç. bugün tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da telefon hırsızlığı

Gazimağusa’da 7 Haziran 19:00 sıralarında, A.U. (E-19), A.C.M.’ye ait cep telefonunu kullanmak için aldıktan sonra geri teslim etmeyip tasarrufuna geçirdi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, A.U. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasal statüsü olmadığı halde ikamet eden toplam üç kişi tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Yetkili makamdan izinsiz alkollü içki tasarrufu, satmak ve müzik yayını yapmak…

Girne’de dün 21:30 sıralarında bir restoranda polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadan ses yükseltici alet kullanılarak müzik yayını yapıldığı ve geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadan izinsiz olarak alkollü içki bulundurulup satışa sunulduğu tespit edildi. Restoran işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Bafra’da iş kazası

Bafra’da bir otelin mutfağında çalışan Doğukan Üstündağ (E-20) dün 20.30 sıralarında malzeme taşıdığı sırada yerde bulunan tahtanın, üzerine basmasıyla yüzüne çarpması sonucu burnundan yaralandı. Üstündağ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.