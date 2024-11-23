Alsancak’ta sakin Eda Kuş (K-41), dün ikamet ettiği siteye ait bahçe içerisinde ölü bulundu.

Polis Basın Bültenine göre, adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de hırsızlık

Girne'de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, önceki gün müşteri tarafından tabure üzerinde unutulan cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen M.B. (E-23), tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da tır içinde ülkeden kaçmaya çalışan kişi ile tırcı tutuklandı

Gazimağusa Limanında dün gece M.G.(E-50), daha önceden işlediği suçlardan dolayı mahkeme emri ile yurt dışına çıkışı yasak olan M.D.K.’yi (E-25), kullanımında bulunan tır araç içerisine gizleyerek, gemiye bindirmeye çalıştığı esnada görevli gümrük memurları tarafından tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Hastanede bıçakla kendine zarar vermeye çalışan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da dün Barış Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanesinde, M.F.G. (E-43) kendisine tedavi yapılmadığı gerekçesiyle bağırıp çağırdı, tasarrufundaki çakıyı görevli polislere gösterdikten sonra kendisine zarar vermeye çalıştı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da balkondan düşen şahıs ağır yaralandı

Gazimağusa’da sakin Uygar Altay (E-24) ikametgahının balkonun korkuluğundan aşağıya doğru sarktığı sırada, dengesini kaybetmesi neticesinde 4 metre 65 cm yükseklikten beton zemin üzerinde düşerek, ağır şekilde yaralandı.

Uygar Altay, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin arından beyin kanaması teşhisi ile Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.