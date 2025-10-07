Lefkoşa’da dün Hüseyin Torun (E-53) ağacı budamak için çıktığı merdivende dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Torun’un sağ akciğerinde sönme ve kaburga kırığı teşhisiyle müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet

Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.

-Ani ölüm sonucu yaşamını yitiren 3 kişiye otopsi

Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke’de, ani ölüm sonucu yaşamını yitiren 3 kişiye otopsi yapıldı.

Polis Basın Bültenine göre, Lefkoşa’da bu sabah yaşamını yitiren Mehmet Özdemir, Güzelyurt’ta Seval Öztan’ın (K-68) ve Lefke'de Yılbay Işıktan'ın (E-59) ölüm sebebi, yapılan otopside alınan kan ve doku örneklerinin tetkiki sonucunda belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

-Gönendere’de kayıp şahıs

Gönendere’de sakin Semanur Kıncak’ın (K-19), 3 Ekim tarihinde kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor. Soruşturma sürüyor.

-İskele’de yangın

İskele’de dün Şehit Ali Veleddin Sokak’ta, bir şahsa ait ikametgahın yardımcı evinde, muhtemelen açık durumdaki ocak üzerinde bırakılan tencere içerisindeki yağın ısınarak alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın ikametgah sakinleri ile İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çıkan yangın sonucu konu yardımcı evin çatısı ile buzluk, klima iç ünitesi ve muhtelif mutfak eşyaları yandı, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise duvarlar islendi. Soruşturma devam ediyor.