Geçen pazar günü Girne’de kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ala Sholeh’in (K-39) otopsisi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sholeh’in ölüm sebebinin, tetkikler sonucunda tespit edileceği belirlendi.

-Güvenli Sokaklar Operasyonu kapsamında çalınanlar tespit edildi

Gönyeli bölgesinde dün meydana gelen cürüm işlemek kastıyla ikametgaha girmek, araç içerisinden hırsızlık ve park halindeki bazı araçların kapılarının açılmaya çalışılarak, hırsızlık yapılmaya teşebbüs edilmesi ile ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından “Güvenli Sokaklar Operasyonu” yapılmış, operasyon kapsamında meselelerde zanlı olarak görülen S.D.(E-24), C.Y.(E-20), Z.D.(E-25) ve G.K.(K-20) tutuklanmıştı.

Bahse konu şahısların ileri sorgulamasında, Gönyeli’de park halinde bulunan iki ayrı araç ile üç ayrı ikametgah içerisinde muhafaza edilen toplam 2500 TL nakit para, iki adet güneş gözlüğü, fotoğraf makinesi, para kumbarası ve mutfak tipi boş tüpü çaldıkları tespit edildi.

-Sahtekarlıkla kayıt temini ve Poliçeler Yasasına aykırı hareketten bir kişi tutuklandı

Girne’de, 9 Nisan’da, Ü.D.’nin (K-48), vekaletini aldığı bir şirket adına ısdar olunan farklı meblağlı beş adet çeki, gerçekte iş karşılığında yazıp, başka bir şirkete ödeme için verdiği halde söz konusu çeklerin tahsil edilmesini önlemek amacıyla, çek yapraklarının kayıp olduğu yönünde polise yalan beyanda bulunduğu ve sahtekarlıkla kayıt temin ettiği tespit edildi. Ü.D. tutuklandı.

-İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz üç kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.