Polis, seri numarası “Z32988735276” olan 50 Euro’luk sahte bir banknotun tedavüle sürüldüğünü duyurarak, vatandaşları uyardı.

Polis, dün Lefkoşa’daki bir kumarhanede müşteri olarak bulunan, seri numarası “Z32988735276” olan bir adet sahte 50 Euro’luk banknotu tedavüle süren 46 yaşındaki A.K.’nin (E) tutuklandığını da bildirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:

“Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, elinde belirtilen seri numarasıyla başlayan 50 Euro cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlarla para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.”