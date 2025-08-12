Yeşilırmak’ta, bu sabahın erken saatlerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada 33 yaşındaki S.F.F.(E), baltayla 44 yaşındaki T.Ç’nin (E) başına öldürmek kastıyla vurup katle teşebbüs etti.

Polis basın bültenine göre; T.Ç., bir taraf olup, diğer taraf olan S.F.F., ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga etti, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Olay yerinden ayrılıp kısa bir süre sonra geri gelen S.F.F., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu iki adet balta ile o esnada konu yerde faaliyet gösteren bir restoranın mutfağına giren T.Ç’nin başına, öldürmek kastıyla vurup katle teşebbüs etti.

Yaralı şahıs T.Ç, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kafatasında kırık teşhisiyle Beyin Cerrahi Servisi’nde tedavi altına alındı. Zanlı S.F.F ise, tespit edilerek tutuklandı.

- Meskun mahalde havaya ateş açtı

Lapta’da, dün, R.Z.(E-35), arkadaşı S.S’ye (E-41) ait hava tüfeğini satın almak maksadıyla deneyeceği gerekçesiyle alıp, meskun mahalde havaya ateş açtı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, konu hava tüfeği de emare olarak alındı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Acil Servis Bekleme Salonu içerisinde, dün, 136 miligram alkollü olan M.S.(E-58), sarhoş olduğu sırada çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.