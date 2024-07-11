Gönyeli’de ve Demirhan’da gümrüğe beyan edilmemiş toplam 158 adet elektronik sigara tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından Gönyeli’de devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen yaya G.İ.’nin (E-19) üzeri arandı. Aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 40 elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alınırken, G.İ. tutuklandı.

Demirhan’da da dün saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, bir süpermarketin park yerindeki bir araçta şüpheli olarak görülen A.G.’nin (E-30) aracı arandı. Aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 118 adet elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alındı, A.G. tutuklandı.

-Ülkeye girişte sahte kuduz belgelerini ibraz eden kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’ndan dün saat 10.30 sııralarında giriş yapan Ö.K.’nin (K-19), iki kedisi için iki tane sahte kuduz titrasyon belgesini görevli memura ibraz ederek tedavüle sürdüğü tespit edildi, bahse konu kişi tutuklandı.

-Hırsızlık

Gazimağusa’da bir beton üretim şirketinde, 12 Haziran - 06 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen ve aranan M.K.(E-46) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.G.(E-36) Gazimağusa’da tespit edilerek tutklandı.

Öte yandan, 4 Temmuz’da Güzelyurt’ta İsmet Paşa Mahallesi’nde, duvar üzerine bırakılan bir şahsa ait çanta ve içerisindeki para cüzdanı ile birlikte 4 bin TL nakit para, cep telefonu, araç kontak anahtarı ve banka kartlarının çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada ise meselede zanlı olarak görülen R.O.S.W.(E-57) tespit edilerek tutuklandı.

-İş kazası... 10 metre yüksekten düştü

Girne’de bir inşaatta dün yaşanan iş kazasında 27 yaşındaki Md Nur Nobı Rıpon çalışan yaralandı. Rıpon’un merdivenle yukarıya alçıpan çıkardığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü ve kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde, Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındığı bildirildi.

-Ülkede kaçak kaldığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde Polis ekipleri tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.