Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı ile Girne ve Lefkoşa’da uyuşturucu bulundu, 6 kişi tutuklandı.

Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden gelip KKTC’ye geçiş yapan S.T.’nin (E-34) aracında yapılan aramada, 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

S.T. tutuklandı.

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün S.R.G.(K-24) ile U.K.’nin (E-20) birlikte kaldıkları evde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü ve 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan dört adet hap, içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 400 ABD Doları nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan, Lefkoşa’da dün Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen H.K.’nin (E-17) tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.U.G.(E-40) ile M.F.F.A.’nin (E-20) tasarruflarında ise yaklaşık 14 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini

Girne’de bugün S.G.’nin (E-43) Girne’de bulunan bir apartman dairesini kiralamak maksadıyla, ikametgah sahibinin bilgisi ve izni olmadığı halde bir kira sözleşmesi hazırlayıp ikametgah sahibi yerine imzalayarak sahte belge düzenleyip tedavüle sürdükten sonra, bir şahsa konu daireyi kiralamak suretiyle, kira ücreti olarak sahtekarlıkla toplam 4 bin 500 İngiliz Sterlini para temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.