Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Posta Dairesi'nde bugün başlattıkları grevi cuma gününe kadar devam ettirme kararı aldı.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Dairede uzun süredir devam eden istihdam ve araç gereç eksikliği giderilmediği gerekçesiyle başlatılan grev, Lefkoşa Merkez Postanesi, Lefkoşa Kaymaklı Postanesi, Lefkoşa Bakanlıklar Bölgesi Posta Şubesi, Gazimağusa Merkez Postanesi, Gazimağusa otobüs Terminal Postanesi, İskele Postanesi, Girne Merkez Postanesi, Güzelyurt Merkez Postanesi ve Lefke Merkez Postanesi’nde cuma gününe kadar yapılacak.

Atan, Posta Dairesi’nde sorunların çözülmesi yönünde bir gelişme olursa kararlarını tekrar gözden geçireceklerini de belirtti.