Türkiye genelinde bu yıl yağışlar son 52 yılın en düşük seviyesine indi.

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yağışlı periyodu kapsayan 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 dönemi 12 aylık verilerinden oluşan 2025 su yılı raporu açıklandı.

Bu dönemde metrekareye 422,5 kilogram yağış düştü. Bu değer, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26, geçen yıl aynı döneminin yüzde 29 altında gerçekleşti.

Bu verilere göre Türkiye genelinde 12 aylık yağış verileri, son 52 yılın en düşük seviyesine indi.

Bu yılın su yılı verilerine göre, yağışlar normaline ve 2024 su yılı yağışına göre Marmara'da yüzde 34 azaldı. Ege Bölgesi'nde ise normaline göre yüzde 28, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 14 azalma oldu.

Akdeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 31, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 26 azalma kaydedildi. İç Anadolu Bölgesi'nde ise normaline göre yüzde 35, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 34 azalma ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 4, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 7 azalma gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 25, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 42 azalma tespit edilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 53, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 60 azalma kaydedildi.

-Kuraklığın en çok etkisini gösterdiği yer Hatay

İl geneline bakıldığında en fazla yağış, metrekareye 1812,1 kilogram ile Rize'de ölçüldü. Normaline göre en fazla artış ise yüzde 30 ile Giresun'da kayıtlara geçti.

En az yağış, metrekareye 182,8 kilogram ile Şanlıurfa'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 66 ile Hatay'da ölçüldü.

- Son 55 yılın en sıcak 11'inci eylül ayı

Türkiye geneli eylül ayı yağışı, normalin yüzde 14 ve geçen yıl eylül ayı yağışının yüzde 37 altında gerçekleşti.

Geçen ay, son 55 yılın en sıcak 11'inci eylül ayı olarak kayıtlara geçerken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,4 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 44,6 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarını içeren 3 aylık kuraklık değerlendirme raporuna göre ise Marmara Bölgesi'nin tamamında, Ege Bölgesi'nde Kütahya, Muğla, Afyonkarahisar (Dinar) ve çevrelerinde meteorolojik kuraklık yaşandı.

Akdeniz Bölgesi'nde Kilis, Hatay, Adana, Antalya, Mersin, Isparta (Eğirdir ve Uluborlu) ve çevrelerinde, İç Anadolu Bölgesi'nde Aksaray, Çankırı, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konya (Kulu, Çumra ve Beyşehir), Niğde (Ulukışla), Kırşehir (Kaman ve Çiçekdağı) ve çevrelerinde meteorolojik kuraklık etkili oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Zonguldak, Sinop, Düzce, Kastamonu, Rize, Çorum (Osmancık), Trabzon (Akçaabat) ve çevrelerinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Malatya, Bingöl, Muş, Tunceli (Çemişgezek), Elazığ (Ağın), Van (Erciş, Gevaş ve Başkale) ve çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Siirt, Diyarbakır (Ergani) ve çevrelerinde değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık ölçüldü.

Marmara Bölgesi genelinde değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık yaşandı.