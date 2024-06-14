Bir süre önce AKOL Global Şirketler Grubu bünyesine dahil olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel televizyonu Kanal T’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevine deneyimli gazeteci Rasıh Reşat getirildi.

AKOL Global Şirketler Grubundan yapılan açıklamaya göre grubun Bağımsız Medya ile başlayan medya alanındaki atağını devam ettirdiği Kanal T ile Kıbrıs Türk medyasında adından söz ettirmeye devam edeceği ifade edildi.

Kanal T’deki yeni görevlendirmenin televizyonun fiziksel, teknik ve de içerik olarak yeniden yapılandırması sürecinin önemli bir dönüm noktası olduğunun ifade edildiği açıklamada, Kanal T’nin KKTC halkının yanı sıra, KKTC dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin vazgeçilmezi olmak hedefiyle çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.

Şanal: Medyaya ve gazeteciye yatırım demokratik bir görevdir

AKOL Global Yönetim Kurulu Bakanı Niyazi Şanal, gazetecilik mesleği ve medya sektörü bir ülkenin demokrasisi için vazgeçilmez unsurlar olduğunu bu nedenle de medyaya ve gazetecilere yatırım yapmayı demokratik bir görev olarak gördüğünü ve yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Kanal T Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat ise, yeni projeler, yeni programlar ve çağdaş bir televizyonculuk anlayışıyla fark yaratmak için kolları sıvadıklarını belirtti.