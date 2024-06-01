Bakanlar Kurulu, sigortalı olup, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi Programı’nı tamamlayan katılımcılara prim desteği sağlanmasını düzenleyen yasa gücündeki kararnameleri onaylayaran Resmi Gazete’de yayımladı.

Kararnameler, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.

"Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olup Sosyal Hizmetler Dairesi Tarafından Düzenlenen Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi Programını Tamamlayan Katılımcılara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname" ve “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olup Sosyal Hizmetler Dairesi Tarafından Düzenlenen Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi Programını Tamamlayan Katılımcılara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname" isimli kararnameler, dünkü Resmi Gazete’de yer aldı.

Kararnamelerin genel gerekçesinde,"Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi Programı’nı tamamlayan katılımcıların çalışma hayatına kazandırılması ve üretime destek olmalarının sağlanması" amacı ortaya kondu.

Başvuruları İhtiyat Sandığı Dairesi’nce onaylananlar, 60 ay boyunca bahse konu kararnamelerden yararlanabilecek.

Bakanlar Kurulu, "Besin Maddeleri Tüzüğü"nde değişikliğe girerek dondurulmuş et ithaliyle ilgili kullanım süresini değiştirdi.

Bakanlar Kurulu, Gıda Maddeleri ve İlaçların Satışı Yasası altındaki "Besin Maddeleri (Değişiklik) Tüzüğü"nü onaylayarak, dünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Tüzük’te, “dondurulmuş ithal etin 8 ayı doldurmamış olacak şekilde ülkeye sokulabileceği kuralı”, "Ancak ithal edilen besin maddesinin dondurulmuş et ise en iyi kullanım süresinin 1/2'sini doldurmamış olacak şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sokulmaları gerekmektedir.” şeklinde değiştirildi.