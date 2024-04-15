Rum Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı bir açıklamayla, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını kınadı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanlığının dünkü açıklamasında, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını “şiddetle kınadığı” ve “bölgesel güvenliğin sürdürülebilmesi adına sükunet çağrısı yaptığını” yazdılar.

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum siyasi partilerinin de dün yaptıkları açıklamalarda İran’ı kınadıklarını aktardı.

Habere göre DİSİ, DİPA ve Çevreciler, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını kınarken AKEL ise Ulusal Konsey’in toplanması çağrısını yineledi.