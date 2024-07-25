Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis’in sözlerinin yanlış anlaşıldığını, "BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni çözüm planı"ndan değil de "BM'nin Kıbrıs ile bir sonraki adımlarından" bahsedildiğini açıkladı.

Rum radyosuna göre “bir yanlış anlama söz konusu olduğunu” söyleyen Andoniu, “çözüm planından değil, bundan sonra atılacak adımların planlamasından söz edildiğini” belirtti.

Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilgili bilgilendirme yaptığı sırada gazetecilerin sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Andoniu, “Sayın Pavlos Marinakis’in söyledikleri bir çözüm planıyla ilgili değil de, BM’nin Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlara dair planlamasıyla ilgilidir. Lefkoşa, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kararlarını bekliyor.” ifadesini kullandı.